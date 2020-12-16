В администрации региона состоялся еженедельный брифинг по коронавирусу.

Во время традиционного брифинга по ситуации с ковидом замгубернатора Сергей Шевченко озвучил показатели текущей ситуации.«Темп прироста заболевших по области составляет 1,2, а по стране – 1, – отметил Сергей Шевченко. – При этом объём тестирования на ковид вырос до 287 на 100 тысяч населения в сутки».ПЦР-тестирование во Владимирской области проводят 7 лабораторий – 5 региональных и 2 федеральных. В ближайшее время к ним добавятся Ковровская ЦГБ и Центр специализированной фтизиопульмонологической помощи.Первый вице-губернатор напомнил о . И уточнил, что не исключено введение новых мер по рекомендациям Роспотребнадзора.Отдельный вопрос – соблюдение физическими и юридическими лицами уже введённых норм. Отмечается, что с 1 сентября нарушители оштрафованы на общую сумму 1 млн 955 тысяч рублей.«Лишь соблюдение мер профилактики всеми жителями области, ответственное отношение к вопросам противодействия распространению коронавируса помогут переломить ситуацию», – подчеркнул первый заместитель губернатора.