Их откроют в Радужном, Суздале и Владимире.

Руководитель департамента здравоохранения Елена Утёмова на очередном «коронавирусном» брифинге рассказала, что у владимирской медицины в планах развернуть ещё 332 койки для инфицированных Covid-19.«Среди них - 70 мест в Радужном, 100 - в Суздальской районной больнице, 162 – во владимирской горбольнице №5. Мы задействуем койки, предназначавшиеся для онкобольных, пациентов с болезнями системы кровообращения, неврологии, наркологии. Бесконечно отнимать у них эти места мы не можем», – пояснила главврач региона.Она ещё раз обратилась к жителям региона и призвала их к соблюдению требований Роспотребнадзора, а также провести новогодние праздники дома.