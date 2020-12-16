В настоящее время офисы МФЦ действуют во всех районах Владимирской области.

Прямая телефонная линия для жителей Владимирской области по актуальным вопросам деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Владимирской области.Распоряжением Губернатора Владимирской области от 26.02.2017 № 117-р утверждены «Дорожные карты» по внедрению целевых моделей по направлениям «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества» и «Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества».Одним из показателей «дорожной карты» является - доступность подачи заявлений на получение государственных услуг Росреестра через офисы МФЦ.В настоящее время офисы МФЦ действуют во всех районах Владимирской области.Для получения информации о степени удовлетворенности граждан оказанием государственных услуг Росреестра в офисах МФЦ 21 декабря 2020 года Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области проведет прямую телефонную линию с населением на тему: «Актуальные вопросы деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Владимирской области, оказывающих государственные услуги Росреестра».Время проведения прямой линии с 14:00 до 15:00 часов. Свои вопросы Вы можете задать по телефону: (4922) 45-08-29.