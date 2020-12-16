Эпидситуация в заболеваемостью в регионе напряженная. Поэтому руководство области готовится к введению дополнительных ограничительных мер. Ковидных больных всё больше. К психологической

Эпидситуация в заболеваемостью в регионе напряженная. Поэтому руководство области готовится к введению дополнительных ограничительных мер. Ковидных больных всё больше. К психологической отметке – две сотни зараженных в сутки, мы приблизились. Белодомовские чиновники констатируют:темпы прироста заболевших в нашей области выше, чем в среднем по стране. Жертвами коронавируса все чаще становятся госслужащие, медики, работники торговли и сферы