Сегодня состоялся еженедельный онлайн-брифинг, посвящённый текущей эпидситуации в регионе.

Сегодня состоялся еженедельный онлайн-брифинг, посвящённый текущей эпидситуации в регионе, которая по оценке специалистов остается крайне напряженной.Управление Роспотребнадзора по Владимирской области обратилось к главе 33 региона с предложением временно приостановить работу заведений общепита с 25 декабря 2020 года по 2 января 2021 года. Ограничение по времени работы предлагается ввести для фуд-кортов торговых центров и других объектов торговли.Мы анализируем и прогнозируем ситуацию. На основании этого управление обратилось к губернатору Владимирской области с предложением временно приостановить с 25 декабря по 2 января включительно и с 6 января по 7 января включительно деятельность предприятий общественного питания в период с 20:00 до 6:00, а также нахождение граждан в данных предприятиях за исключением обслуживания навынос.Также временно приостановить с 25 декабря по 2 января включительно и с 6 по 7 января включительно с 20:00 до 6:00 оказание услуг общественного питания в объектах торговли, торговых центрах и фудкортах, за исключением фудкортов на территории вокзалов, либо на автозаправках.Здесь необходимо понимать, что сфера общественного питания у нас наиболее уязвима с точки здания соблюдения антиковидных мероприятий. Трудно себе представить ношения маски во время приема пищи.- рассказала пресс-секретарь регионального Роспотребнадзора Марина Колтунова.пресс-секретарь регионального Роспотребнадзора Марина КолтуноваОкончательного решения по этому вопросу пока не принято.Роспотребнадзор предложил запретить проведение новогодних банкетов до 15 января, продолжить запрет на деятельность детских развлекательных центров и игровых комнат, перевести 30% работников на удаленную работу . 15 декабря глава региона подписал указ о продлении запрета на работу детских развлекательных центров и игровых комнат. Рекомендацию предприятиям и организациям перевести 30% сотрудников на дистанционную работу администрация Владимирской области планирует опубликовать к концу текущей недели, сообщил вице-губернатор Сергей Шевченко.(Фото: Pixabay)