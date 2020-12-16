На два меньше чем накануне. Общее количество заражённых теперь 15 829. Летальных исходов за последние сутки – 6. На три меньше чем накануне. Общая смертность от новой заразы во Владимирской

На два меньше чем накануне. Общее количество заражённых теперь 15 829. Летальных исходов за последние сутки – 6. На три меньше чем накануне. Общая смертность от новой заразы во Владимирской области теперь 407 человек. Что касается выздоровевших, то за минувшие сутки их 178. На два меньше, чем накануне. Победивших коронавирус в нашем регионе теперь 14