По официальным данным портала стопкоронавирус.рф, скончались от Covid-19 ещё шесть человек.

За минувшие сутки во Владимирской области диагностировано ещё 182 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.Согласно статистике, положительный тест на ковид пришёл 46 владимирцам. Сразу 20 заболевших выявлено Муромском районе.18 инфицированных прибавилось в Гусь-Хрустальном, 13 - в Ковровском, 11 - в Юрьев-Польском, по 10 в Вязниковском и Петушинском районах. По 8 человек подхватили ковид в Александровском и Суздальском районах, по 7 - в Гороховецком, Камешковском и Кольчугинском районах. Шесть заболевших выявлено в Киржачском, 3 - в Меленковском, 5 - в Селивановском по одному - в Собинском и Судогодском районах, а также в ЗАТО Радужный.Выздоровели за прошедший день – 178 человек. Всего за период пандемии вирус подхватили 15 829 жителей региона. Избавились от недуга – 14 164 пациента.По официальным данным портала стопкоронавирус.рф, скончались от Covid-19 ещё шесть человек. Таким образом, общая численность летальных исходов от болезни в регионе составила 407 человек.