Во Владимирской области за сутки 16 декабря лабораторно подтверждено 182 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за сутки 16 декабря 2020 года лабораторно подтверждено 182 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией- 46 во Владимире,- 20 в Муромском районе,- 18 в Гусь-Хрустальном районе,- 13 в Ковровском районе,- 11 в Юрьев-Польском районе,- 10 в Вязниковском районе,- 10 в Петушинском районе,- 8 в Александровском районе,- 8 в Суздальском районе,- 7 в Гороховецком районе,- 7 в Камешковском районе,- 7 в Кольчугинском районе,- 6 в Киржачском районе,- 3 в Меленковском районе,- 5 в Селивановском районе,- 1 в Собинском районе,- 1 в Судогодском районе,- 1 в Радужном.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 15 829 случаев заболевания- 3036 во Владимире,- 2122 в Гусь-Хрустальном районе,- 1806 в о. Муром,- 1226 в Ковровском районе,- 1080 в Александровском районе,- 1038 в Петушинском районе,- 802 в Вязниковском районе,- 717в Юрьев-Польском районе,- 582 в Собинском районе,- 576 в Кольчугинском районе,- 502 в Суздальском районе,- 438 в Меленковском районе,- 436 в Гороховецком районе,- 372 в Селивановском районе,- 354 в Камешковском районе,- 301 в Киржачском районе,- 238 в Судогодском районе,- 203 в Радужном.Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.