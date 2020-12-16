Во Владимирской области за сутки 16 декабря лабораторно подтверждено 182 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 16 декабря 2020 года лабораторно подтверждено 182 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией (46 сл. в г. Владимире, 20 сл. в Муромском, 18 сл. в Гусь-Хрустальном, 13 сл. в Ковровском, 11 сл. в Юрьев-Польском, 10 сл. в Вязниковском, 10 сл. в Петушинском, 8 сл. в Александровском, 8 сл. в Суздальском, 7 сл. в Гороховецком, 7 сл. в Камешковском, 7 сл. в Кольчугинском, 6 сл. в Киржачском, 3 сл. в Меленковском, 5 сл. в Селивановском, 1 сл. в Собинском, 1 сл. в Судогодском, 1 сл. в г. Радужный). Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 15 829 случаев заболевания (3036 сл. в г. Владимире, 2122 сл. в Гусь-Хрустальном, 1806 сл. о. Муром, 1226 сл. в Ковровском, 1080 сл. в Александровском, 1038 сл. в Петушинском, 802 сл. в Вязниковском, 717 сл. в Юрьев-Польском, 582 сл. в Собинском, 576 сл. в Кольчугинском, 502 сл. в Суздальском, 438 сл. в Меленковском, 436 сл. в Гороховецком, 372 сл. в Селивановском, 354 сл. в Камешковском, 301 сл. в Киржачском, 238 сл. в Судогодском, 203 сл. в г. Радужном).Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.