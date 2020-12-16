Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал прошедшие в ноябре президентские выборы в США. По его словам, страна входит в новый для себя этап.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал прошедшие в ноябре президентские выборы в США. По его словам, страна входит в новый для себя этап.В Соединенных Штатах любое действие театрализовано, отметил спикер. Раньше всему миру показывали хорошо поставленный спектакль с избранием коллегии выборщиков и конкуренцией за каждый голос, но на этот раз хорошего финала не получилось, сказал Володин.По его словам, отличительной чертой предыдущих десятилетий было то, что выборы признавались при любом итоге. "Сегодня, по-видимому, США входят в новый этап для себя, когда кандидаты и партии с итогами выборов не согласны. При этом они основываются на фактах, которые действительно говорят о том, что так выборы проводить нельзя", – сказал спикер ГД в интервью "Российской газете".Президентские выборы в США состоялись 3 ноября. Через несколько дней Джо Байден объявил себя победителем. Дональд Трамп пытался оспорить итоги выборов. Юристы республиканцев подали иски в суды, но безуспешно. 24 ноября глава Белого дома распорядился начать процесс передачи власти.