Принятые на общероссийском голосовании поправки к Конституции делают страну сильнее и повышают стандарты жизни россиян. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Принятые на общероссийском голосовании поправки к Конституции делают страну сильнее и повышают стандарты жизни россиян. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.Председатель ГД упомянул поправку о праве на доступную и качественную медицинскую помощь. Он обратил внимание, что в США нет такой конституционной нормы.По словам Володина, работа по законодательному обеспечению изменений идет активно. Необходимо, что граждане как можно быстрее почувствовали результат, сказал спикер."Для нас это приоритет. И мы постараемся как можно быстрее работу эту завершить", – сказал председатель нижней палаты в интервью "Российской газете".Общероссийское голосование по поправкам к Конституции прошло 1 июля 2020 года. Явка составила почти 68%. Изменение основного закона поддержали более 77% проголосовавших.