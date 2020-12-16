Новой коронавирусной инфекцией переболел каждый третий депутат Госдумы, сообщил спикер Вячеслав Володин. По его словам, в больницах находятся 27 парламентариев.

Новой коронавирусной инфекцией переболел каждый третий депутат Госдумы, сообщил спикер Вячеслав Володин. По его словам, в больницах находятся 27 парламентариев.Госдума оперативно ввела ограничения из-за коронавируса: были закрыты буфеты, столовые, временно запрещены экскурсии по нижней палате, отметил Володин. Спикер подчеркнул, что сейчас посещения носят только рабочий характер.Парламентарии стали активно применять режим видеоконференций. Это позволило отказаться от массовых мероприятий, но сохранить коммуникации с экспертами и общественностью и снизить заболеваемость среди депутатов, сказал Володин в интервью "Российской газете".Но пленарные заседания проходить дистанционно не могут, добавил спикер. "Причем депутаты собираются с высокой явкой, ответственно к этому подходят", – отметил председатель ГД.По словам Володина, в условиях пандемии обязательным атрибутом депутатов на пленарных заседаниях стала маска. Исключение сделано только для председательствующего и тех, кто выступает с центральной трибуны.