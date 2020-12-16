Всё это время ветеран труда жила в селе Хотенское. В доме нет воды и отопления, стены просели.

Ветеран труда из Суздальского района - Руфина Александровна Никитина - больше не будет замерзать в аварийном доме. Помощь пожилой женщине - ей 84 года - пришла.Всё это время ветеран труда жила в селе Хотенское. В доме нет воды и отопления, стены просели. По словам Руфины Александровны, даже 2 печки не могли изменить ситуацию. Зимой температура в её доме поднималась максимум до плюс семи градусов. Руфина Александровна дежурила у ветхой печи, а также днём и ночью надевала по несколько старых пальто, чтобы не замерзнуть.Голову вот закутаю и шапкой и платком, а утром нос у меня ледяной. От холода. Вот так холодно.этими стенами, пусть и родными, Руфина Александровна попрощалась без сожаления. Её новое место жительства - комфортная однокомнатная квартира во Владимире. Новогоднюю сказку Руфине Никитиной подарили тысячи людей со всей страны. Об истории бабушки Руфы на своей странице в сети рассказала популярный столичный блогер. Почему она не прошла мимо этой истории? И как шёл сбор? Все подробности - в репортаже Марии Платанюк уже в 14.30. Не пропустите.