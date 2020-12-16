Это позволяет ВТБ стать первым и единственным из банков РФ полноценным прямым участником расчетов в юанях и обеспечить оперативность и надежность трансграничных платежей и валютообменных операций между Россией и Китаем.

Филиал ВТБ в Шанхае подключился к национальной системе внутренних платежей Китая CNAPS (China National Advanced Payment System). Это позволяет ВТБ стать первым и единственным из банков РФ полноценным прямым участником расчетов в юанях и обеспечить оперативность и надежность трансграничных платежей и валютообменных операций между Россией и Китаем.Статус прямого участника CNAPS позволит ВТБ исключить китайские банки-посредники из расчетного обслуживания филиала и головного офиса, повысить скорость проведения платежей в китайских юанях, обеспечить надежность и бесперебойность расчетов в том числе благодаря использованию SWIFT-независимых каналов связи, активнее привлекать на обслуживание в филиал китайских клиентов и обеспечить возможность полного сопровождения российско-китайских контрактов в периметре ВТБ, укрепить конкурентные преимущества банка в Китае.Юрий Соловьев, первый заместитель президента-председателя правления ВТБ, сказал: «Укрепление нашего международного присутствия в Китае и развитие филиала ВТБ в Шанхае является одним из приоритетов банка. Экономическое взаимодействие между Россией и Китаем продолжает расти, и мы видим интерес со стороны клиентов к осуществлению сделок в регионе в партнерстве с надежным финансовым институтом. Мы уже предоставляем широкий спектр услуг в Китае, включая долговое, акционерное и торговое финансирование, операции на товарно-сырьевых рынках, линейку продуктов транзакционного бизнеса, а также доступ к инструментам с фиксированной доходностью. Прямое подключение к CNAPS позволит удовлетворить растущий спрос клиентов на осуществление быстрых, надежных расчетов с локальными бизнес-партнерами, а также использовать возможности системы при осуществлении сделок в регионе».Для справки:Группа ВТБ работает в Китае с 2008 года. Офисы Банка в Гонконге и Шанхае предоставляют широкий спектр услуг корпоративным клиентам, в том числе открытие и ведение расчетных счетов резидентов и нерезидентов КНР, международные и внутренние платежи, кредитование, документарные операции, проведение сделок в сфере торгового и экспортного финансирования (в том числе в национальных валютах), конверсионных и деривативных операций, а также торговли на сырьевых рынках.ВТБ стал первым из российских банков, получившим статус члена-участника Шанхайской Биржи Золота ("SGE”) с правом участия в торгах на международном отделении биржи в зоне свободной торговли Шанхая. ВТБ – крупнейший маркетмейкер по валютной паре юань/рубль.Банк ВТБ является единственным российским банком с полной банковской лицензией на территории материкового Китая. Банк предлагает классические продукты торгового финансирования, в том числе активно работает с китайскими экспортерами по дисконтированию аккредитивов с отсрочкой платежа.Группа ВТБ в партнерстве с экспортным кредитным агентством Китая – China Export & Credit Insurance Corporation (Sinosure) всесторонне развивает сотрудничество в сфере поддержки торгово-экономических отношений между КНР и РФ. Банк сохраняет ведущие позиции в корпоративно-инвестиционном сегменте и поддерживает совместные инвестиционные проекты инициативы «Один пояс и один путь». С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте: https://www.vtbbank.cn/ru