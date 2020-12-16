Несмотря на усилия врачей, не удалось спасти жизнь двух пациентов.

По информации правительства Костромской области, за прошедшие сутки в регионе выявлено 112 новых случаев заражения Covid-19, что на один диагноз меньше, чем днём ранее. Исцелились от недуга – 147 человек.Согласно статистике, положительный тест на коронавирус пришёл ещё 62 костромичам. Десять новых заразившихся выявлено в Буе, восемь - в Красносельском районе, шесть – в Галичском, по пять - в Шарьинском и Октябрьском районе. По три случая зарегистрировано в Мантурово, Нерехтском и Костромском районах, по два в Нее, Кадые и Макарьеве. Один новый инфицированный выявлен в Вохме.Несмотря на усилия врачей, не удалось спасти жизнь двух пациентов.С начала пандемии в Костромской области Covid-19 подхватили 13 310 жителей. Врачам удалось поставить на ноги 10 250 пациентов. В стационарах лежат 794 человека, из них 412 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 2 438 человек.