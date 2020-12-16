Заксобрание через суд будет требовать от губернатора исполнить закон о приватизации. Установленные сроки внесения плана приватизации нарушены.

Заксобрание через суд будет требовать от губернатора исполнить закон о приватизации. Установленные сроки внесения плана приватизации нарушены.Законодательное Собрание обратилось в суд по поводу неисполнения администрацией Владимирской области регионального закона «О приватизации государственного имущества Владимирской области», сообщает пресс-служба облпарламета.Согласно закону, план приватизации на 2021 год должен был быть внесен на рассмотрение облпарламента в срок до 15 декабря включительно. Однако этого сделано не было. Таким образом, губернатор проигнорировал им же подписанный областной закон.На заседании Законодательно Собрания 14 декабря вице-губернатор Аркадий Боцан-Харченко, отвечая на вопросы депутатов, сказал, что вносить документ в ЗС администрация не планирует до того момента, пока процедура утверждения плана приватизации не будет регламентирована соответствующим постановлением Правительства.В заявлении ЗС говорится: "В очередной раз вынуждены напомнить специалистам АВО о существовании практики опережающего правового регулирования. До решения вопроса на федеральном уровне правомочно применение областного законодательства. Именно законами программы приватизации утверждаются во многих субъектах РФ, например, в Московской, Орловской, Тверской и ряде других областей. Так что никаких правовых и иных объективных препятствий внесения программы приватизации в Законодательное Собрание, на которые ссылается губернатор и его команда, нет. Есть лишь субъективное желание не допустить осуществления парламентского контроля. Законодательное Собрание вынуждено обратиться в суд, поскольку в сложившейся ситуации это - единственная возможность принудить исполнительную власть соблюсти закон".Напомним, что