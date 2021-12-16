Во Владимирской области поздно вечером 14 декабря на автодороге Суздаль-Камешково (17К-7) между с....

Во Владимирской области поздно вечером 14 декабря на автодороге Суздаль-Камешково (17К-7) между с. Кидекша и д. Березницы Суздальского района произошло ДТП.В соцсетях пишут, что на пути автомобилей вдоль лесополосы оказалось упавшее дерево, полностью перегородившее дорогу, так что объехать его было невозможно. Произошла авария.Никто, к счастью, не пострадал, однако повреждения получил легковой автомобиль - пробито лобовое стекло от столкновения с деревом. Еще две машины, уходя от столкновения, съехали в кювет. С двух сторон образовался затор движения. Скользкая дорога, плохая видимость на опасном участке, расположенном одновременно на склоне и на повороте - дало о себе знать.Не дожидавшись ГИБДД, своими силами водители оперативно распилили и убрали повалившееся дерево и освободили проезжую часть. Вскоре о случившимся свидетели и участники ДТП уведомили полицию. Последние, в свою очередь, обещали поставить в известность ДРСУ для срочного принятия мер.Как оказалось, дерево могло упасть из-за налипшего на кроне мокрого снега. На данный момент угрозу представляют еще несколько деревьев, которые вот-вот могут упасть рядом с местом данного ДТП; уже имеется значительный крен в сторону дороги, предупреждают в соцсетях.Фото: "ЧП Владимир. ЧтоПроизошло?"