По состоянию на 16 декабря в медорганизациях региона действует 1724 койки для пациентов с новой...

По состоянию на 16 декабря в медорганизациях региона действует 1724 койки для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 67,3 процента из них занято (1161), свободны 563 койки. 58829 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 277 человек.За период наблюдения в области отмечено 2876 летальных случаев, за сутки – 7 человек.Напомним, во Владимирской области за сутки выявлено 295 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.Фото: https://pixabay.com/ru/