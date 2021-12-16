Мемориально-патронатные акции в честь 80-й годовщины начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских захватчиков в битве за Москву прошли в поселениях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО). Активные жители привели в порядок монументы, почтили память погибших минутой молчания, устроили поэтический салон и торжественно возложили цветы.

Мемориально-патронатные акции в честь 80-й годовщины начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских захватчиков в битве за Москву прошли в поселениях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО). Активные жители привели в порядок монументы, почтили память погибших минутой молчания, устроили поэтический салон и торжественно возложили цветы.МарушкинскоеВ поселении Марушкинское мероприятия прошли у памятников воинам-односельчанам, погибшим в годы ВОВ в деревнях Большое Свинорье, Анкудиново и в поселке совхоза Крекшино. Там активисты привели в порядок территории, подмели дорожки, промыли гранитные основания мемориалов и убрали мусор. В конце состоялось торжественное возложение цветов."К нашей акции традиционно присоединились представители Совета ветеранов и Молодежной палаты, а также общественные советники и жители поселения", – отметила заведующий сектором по социальным вопросам администрации Марушкинского Ирина Фуголь. Присоединится к акции мог любой желающий.СосенскоеПамятная акция прошла и в Сосенском при участии местных жителей, сотрудников администрации, представителей Молодежной палаты и членов Советов ветеранов Коммунарки и Газопровода."Активисты возложили красные гвоздики к памятникам и стелам в Николо-Хованском, Сосенках и Прокшине, посетили могилы фронтовиков Виктора Карасева и Валентина Слесарчука", – сообщила заведующая сектором по связям с общественностью и СМИ администрации Сосенского Анна Голубева.РязановскоеВ поселении Рязановское участники Молодежной палаты, ветераны Совета ветеранов и сотрудники администрации и Дома культуры "Десна" убрали от снега территорию около памятника в поселке Фабрики им. 1 Мая, привели в порядок монумент и почтили минутой молчания память воинов."Ровно 80 лет назад, 5 декабря 1941 года, началось контрнаступление советской армии под Москвой. Именно это важное событие стало переломным в истории Великой Отечественной войны, когда впервые немецко-фашистские войска потерпели поражение. Сегодня мы вспоминаем и благодарим отважных героев, которые ценой своих жизней защищали нашу столицу и Родину, смогли сломить врага и показали силу и мощь русского народа", – сказала председатель Молодежной палаты поселения Рязановское Анастасия Орлова.Где ещеТакже памятные акции состоялись в Роговском. Там на братском захоронении сотрудники администрации, ДК "Юбилейный", представители Совета ветеранов и Молодежной палаты возложили венки и почтили память погибших минутой молчания.А в Мосрентгене состоялся поэтический салон "Отступать некуда…", посвящённый Дню началу контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой.Во Внуковском провели мемориально-патронатную акцию по уборке территорий памятников и обелисков. Среди участников были представители Совета ветеранов и Молодежной палаты поселения Внуковское. Мероприятие состоялось в деревне Рассказовка.