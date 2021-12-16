Средства перечислят после подачи заявлений.

На выплаты компенсаций из бюджета Владимирской области выделили свыше четырёх миллионов рублей. Об этом стало известно на встрече с пострадавшими от пожара жильцами дома на улице Социалистической.На мероприятии присутствовали 50 человек. Ковровчанам положены по 50 и 100 тысяч рублей за частичную или полную утрату имущества. Средства перечислят после подачи заявлений.Многоэтажка признана непригодной для эксплуатации. Сейчас мэрия заключает с собственниками соглашения об изъятии помещений. Нанимателям обязаны предоставить квартиры аналогичные по метражу. На эти цели направлен 61,5 млн рублей.Интересно, что конкурс на покупку новой недвижимости для погорельцев не состоялся. Следующие торги состоятся уже в 2022 году. В сгоревшем доме 11 муниципальных квартир и 81 приватизированная.