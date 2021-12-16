«Ростелеком» представил в Минцифры России отчет о выполнении плана 2021 года по строительству базовых станций в рамках второго этапа проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0). В

«Ростелеком» представил в Минцифры России отчет о выполнении плана 2021 года по строительству базовых станций в рамках второго этапа проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0). В соответствии с государственным контрактом мобильная связь стала доступна в 1 201 малом населенном пункте по всей России. В небольших селах и деревнях мобильная связь — одна из самых главных потребностей