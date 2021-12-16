16 декабря 2021 года православные верующие чтят память преподобного Иоанна Молчальника.

16 декабря 2021 года православные верующие чтят память преподобного Иоанна Молчальника.Иван МолчальникВ церковный праздник 16 декабря веряне вспоминают благочестивого человека, который жил в V веке в Никополе. С детства Иоанн (Иван) занимался изучением Священного Писания, а потом служил на епископской кафедре при церкви. Родители Иоанна были богатыми людьми, и часть их денег он отдал бедным, а часть пустил на строительство храмов. Свое прозвище преподобный Иоанн получил из-за того, что принял обет молчания и уединился для жизни в пещере. Уже после церковный праздник 16 декабря в народе стали называть Иваном Молчальником или Безмолвником.Что нельзя делать 16 декабряИздавна в этот день верующие избегали пустых разговоров. Считалось, что на Ивана Молчальника нельзя много говорить и писать, а лучше и вовсе молчать. Согласно преданию, тот, кто был в этот день молчалив, будет красноречив весь следующий год. Также, зная о том, какой сегодня православный праздник, веряне всегда старались не ругаться, не сплетничать, не сквернословить, не свистеть и даже не петь – все это грозило неприятными последствиями.Приметы и традицииСогласно традиции, за помощью в этот церковный праздник также обращались к преподобному Иоанну. Святому молились о здоровье и семейном благополучии. Народ верил, что в этот день нужно пораньше ложиться спать, иначе у бодрствующего после заката человека нечистые силы могут украсть голос.Сложилось в народе и много погодных примет, характерных именно для этого православного праздника.Если слышится на Ивана Молчальника пение снегирей, значит будет оттепель.Если дрова в печи трещат особенно громко, стоит ждать мороза.Если замечали падение звезд, говорили о сильной стуже.Если в реках уменьшалось количество воды, то ждали улучшения погоды.Если в этот церковный праздник выпадало много снега, то говорили об урожайном лете.