Вооруженный пистолетом налетчик ограбил отделение Home Credit Bank в Екатеринбурге.

Вооруженный пистолетом налетчик ограбил отделение Home Credit Bank в Екатеринбурге.Камеры наблюдения, установленные в офисе банка, запечатлели каждое действие дерзкого налетчика, пришедшего в отделение с пистолетом. Угрожая сотрудникам, мужчина заставил их открыть дверь в помещение, где хранились деньги. Злоумышленник набрал иностранной валюты на сумму в десять миллионов рублей, после чего скрылся, передает . Теперь его ищут с собаками. Записи с камер вряд ли могут помочь с установлением личности грабителя, поскольку его лицо оказалось полностью скрыто.