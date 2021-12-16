“Омикрон” шагает по миру. Это констатировал исполняющий обязанности департамента здравоохранения. По словам Артёма Осипова, во Владимирской области “омикрона” пока нет, но он

“Омикрон” шагает по миру. Это констатировал исполняющий обязанности департамента здравоохранения. По словам Артёма Осипова, во Владимирской области “омикрона” пока нет, но он обязательно придёт. И таких больных будут госпитализировать в отдельный стационар. Осипов дал понять, что “омикрон” к нам придёт непрошенным гостем. Артём Осипов, и. о. директора областного департамента здравоохранения: Надо отметить, что этот штамм