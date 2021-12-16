Сокращение в сравнении с 2021 годом обусловлено уменьшением спроса на привозную рабочую силу

Правительство РФ установило квоты для регионов на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешений на временное проживание в РФ. В 2022 году во Владимирскую область разрешат приехать двумстам трудовых мигрантов. Это предельная величина среди субъектов ЦФО (кроме Москвы и Московской области). Квота на 2021 год составляла 350 человек.Квотирование осуществляется на основе заявок регионов в МВД. Владимирская область, как и другие субъекты РФ, направляет заявку в министерство до 1 августа с учетом целесообразности проживания иностранных граждан на территории региона - исходя из реального состояния экономики и рынка труда, природно-климатических особенностей и демографической ситуации, необходимости гармонизации межнациональных отношений. Учитывается также влияние иностранных граждан на криминогенную обстановку.По словам директора департамента труда и занятости населения Андрея Григорьева, в настоящее время 66 предприятий региона работают по квотам для мигрантов. Общая численность приехавших по квотам трудящихся составляет 2117 человек. В основном трудовые мигранты работают на швейных предприятиях и компактно проживают во Владимире, Вязниковском, Киржачском и Петушинском районах.Сокращение квоты на 2022 года обусловлено уменьшением спроса на привозную рабочую силу. Более того, из-за пандемии сокращают уже работающих мигрантов. Но многие из них не планируют уезжать на родину. Подыскать работу им помогают в центрах занятости населения, а углубить социальную адаптацию – через специальные общественные .