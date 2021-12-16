16.12.2021

2021-12-16 18:40:34

«Единая Россия» и Минпросвещения сформировали штабы по контролю за капремонтом школ

Реализация программы начнется в январе 2022 года.



Вопросы организации капремонта школ обсудили участники I Всероссийского родительского форума, который Единая Россия провела вместе с Минпросвещения. Участниками дискуссии стали около тысячи родителей из 85 регионов страны.



Как сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, капремонт школ, который включен в народную программу Единой России, в январе 2022 года стартует по всей стране. По поручению Президента в 2022-2023 годах необходимо провести капитальный ремонт в не менее чем трех тысячах общеобразовательных учреждений. Объем беспрецедентный, - сообщил он.



При этом, с одной стороны, необходимо, чтобы подрядные организации качественно выполнили работу, а с другой – привлечь к контролю за этой работой общественность, сделать проект максимально открытым. Все этапы работ — от проекта до приемки в регионах будут отслеживать рабочие группы, созданные отделениями партии совместно с министерством и родительским сообществом. На стадии планирования дизайнерских решений участвовать в обсуждении должны сами школьники и учителя, отметил Кравцов.



Ход реализации программы капремонта школ будут контролировать депутаты всех уровней от Единой России и сенаторы. Список ответственных передадут в Минпросвещения, заявила координатор партпроекта Новая школа, первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Алена Аршинова.



За внимание к теме капремонта школ стоит поблагодарить народную инициативу, рассмотренную партией Единая Россия. Создание федеральной программы капремонта школьных строений позволит обеспечить безопасность учащихся и школьного процесса, повысить качество образования, позаботиться о здоровье детей и дать им те условия, в которых они смогут максимально реализовать свои таланты, - отметил член комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Владимир Ресин. – Капремонт – это не только покрасить стены и подмести дорожку. Это необходимая в современных условиях модернизация образовательного учреждения: от технического состояния его сетей, конструкций сооружения и внешнего вида, до отладки всего учебного процесса. Полноценный, масштабный проект, который партия будет контролировать на всех этапах его реализации по стране.



Что касается школ, Правительство Москвы уже выделило из городского бюджета около 3 млрд рублей на проведение Программы их капремонта. Она начнет действовать с января 2022 года. Первый этап стартует с четырех типовых зданий школ, на них отработают все необходимые подходы и технологии, а с 2023 года проект запустят в полном объеме.



Мы понимаем, что ситуация, когда качество образования страдает из-за строительных проволочек, неприемлема. Подобные случаи не единичны, например, в моем избирательном округе открытие здания школы уже не первый раз переносится из-за затянувшегося ремонта. Поэтому партией было принято решение при поддержке родительских комитетов взять на контроль подобные объекты. Еще один важный аспект – максимально гармоничное включение учеников и педагогов на время ремонта в образовательный процесс в других школах. Уверен, начатая работа даст положительные результаты уже в ближайшее время, – считает депутат Госдумы Роман Романенко.



Напомним, создать программу капремонта школ на ближайшие пять лет Президент поручил на Съезде Единой России 19 июня. Строительство новых объектов и капремонт действующих закрепили в народной программе партии.