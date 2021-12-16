16.12.2021

2021-12-16 18:40:34

ЕР предлагает закрепить статус многодетной семьи на законодательном уровне

Комиссия Единой России по защите материнства, детства и поддержке семьи определила основные направления работы. Они отражены в народной программе партии и помогут семьям с детьми получить востребованные виды соцподдержки.



Комиссия Генерального совета Единой России по защите материнства, детства и поддержке семьи на первом заседании 15 декабря определила основные направления своей работы. Они отражены в народной программе партии и отвечают на вызовы, стоящие перед страной, отметила глава комиссии, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.



Повышение уровня благополучия семей с детьми — это совершенствование и расширение мер поддержки, льгот, предоставление государственных гарантий, расширение применения материнского капитала, закрепление статуса многодетной семьи. Важно, чтобы с рождением каждого последующего ребенка семья не становилась беднее, а наоборот — укрепляла свое благосостояние, — сказала Анна Кузнецова.



Еще одна задача — развитие инфраструктуры для семей с детьми. Речь идет о создании службы одного окна, которое позволит семье комфортно решать многие вопросы. Также необходима сеть ресурсных семейных МФЦ, оказывающих психологическую, юридическую помощь, сообщила первый замминистра труда Ольга Баталина.



Третье направление работы партийной комиссии — укрепление престижа института семьи и его статуса в целом. В первую очередь, речь идет о закреплении статуса многодетной семьи.



По инициативе и при поддержке Единой России уже реализуются законы о бесплатном питании для учеников начальных классов, о выплатах беременным женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации, оплате больничных в размере 100% среднего заработка для родителей детей до семи лет.



Хочу подчеркнуть, поддержка семьи, материнства, отцовства и детей, соответствует народной программе Единой России и является для нас приоритетной. И мы поступательно, шаг за шагом, реализуем народную программу, выполняя наказы, которые дали нам наши избиратели, - отметила первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая (фракция Единой России).



Член комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике, координатор партпроекта Крепкая семья в г. Москве Людмила Стебенкова в свою очередь отметила, что по инициативе фракции Единая Россия МГД были приняты изменения в столичное законодательство, позволившие:



- обеспечить второго родителя из многодетных семей бесплатным проездом на общественном транспорте;



- с 1 января 2022 года обеспечить бесплатный проезд на общественном транспорте детям из многодетных семей от 16 до 18 лет независимо от наличия факта обучения в образовательных учреждениях;



- в 2022 году планируется принять законодательную норму о помощи семьям с детьми инвалидами в оплате взносов на капитальный ремонт.



Анна Кузнецова отметила, что комиссия проанализирует востребованность и доступность уже действующих в стране мер поддержки семей с детьми. Для контроля за реализацией народной программы партии и эффективной работы комиссии будут созданы две дополнительные структуры - ревизионная группа с участием юристов, экспертов, представителей прокуратуры и наблюдательный совет.



Напомним, по поручению Президента РФ Владимира Путина один из лидеров предвыборного списка Единой России Анна Кузнецова возглавила комиссию Генсовета партии по защите материнства, детства и поддержке семьи. Основная цель комиссии — реализация соответствующих разделов народной программы Единой России.