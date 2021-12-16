Фильм муромского режиссера выиграл призы китайского и французского фестивалей и вышел в российский...

Фильм муромского режиссера выиграл призы китайского и французского фестивалей и вышел в российский прокат, сообщает инфопортал "Муром24".В российский прокат выходит картина уроженца Мурома, режиссёра Антона Борматова. Московская премьера фильма "Владивосток" прошла на минувшей неделе в киноклубе "Эльдар". Фильм создан на производственно-технической базе "Мосфильма" на собственные средства киноконцерна."Владивосток" получил приз кинофестиваля в китайском Шэньчжэне в номинации "Лучший романтический фильм", а также по итогам зрительского голосования признан лучшим на Фестивале российского кино, который проходил во французском Онфлёре.Режиссёр Антон Борматов родился 4 мая 1970 года в Муроме. После окончания режиссерского факультета он несколько лет проработал на телевидении, снимал музыкальные клипы на песни Дельфина, Ильи Лагутенко и группы «Мумий-Тролль» и др. С 2005 года работает над сериалами ("Хиромант", "Кости", "План "Б", "Подкидыш", "Ольга") и полнометражными картинами ("Околофутбола", "Чужая", "Zолушка", "С новым годом, мамы!").Фото: mosfilm.ru