Топ объектов нацпроектов по итогам дорожного сезона 2021 года во Владимирской области. В 2021 году...

Топ объектов нацпроектов по итогам дорожного сезона 2021 года во Владимирской области.В 2021 году во Владимирской области в нормативное состояние приведено 104 км автомобильных дорог, из которых 81 км – дороги регионального и межмуниципального значения, а 23 км – местные автомобильные дороги. Всего на реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в текущем году в регионе направлено более 1,4 млрд рублей, из которых 970 млн рублей − федеральные средства.Самый протяжённый и капиталоёмкий объект этого года – это полностью отремонтированная автомобильная дорога Струнино – Площево в Александровском районе. На средства нацпроекта приведены в нормативное состояние 14,5 километра покрытия. Эта дорога является социально и экономически значимой, так как проходит через 5 населённых пунктов, жители которых ежедневно добираются к школам, поликлиникам и на работу как в районный центр, так и в Московскую область. Также на дороге есть съезды к большому количеству участков садовых товариществ.Также летом введена в эксплуатацию автомобильная дорога межмуниципального значения протяженностью 2,5 км, соединяющая сёла Новое и Ославское в Суздальском районе. Подрядная организация отремонтировала дорогу полностью: уложила новое асфальтобетонное покрытие на площади более 18 тыс. кв. м, укрепила обочину и нанесла разметку. После завершения ремонтных работ жители Ославского выразили огромную благодарность за то, что не оставили без внимания их многочисленные обращения и просьбы по благоустройству этой автодороги.В Судогде, кроме обновлённого асфальтобетонного покрытия проезжей части на улицах Бякова, Халтурина и площади Свободы общей протяжённостью более 2,2 км, появились два новых автопавильона, дорожники заменили бортовые камни, обустроили пешеходные переходы искусственными неровностями и сигнальными светофорами, а также обновили дорожную разметку термопластиком, обустроили тротуары и выполнили работы по устройству недостающего электроосвещения. Кроме всего, на пересечении улиц Карла Маркса и Халтурина появился новый светофорный комплекс.В Суздале на средства нацпроекта приступили к ремонту центральной улицы города. На ней располагается много достопримечательностей и памятников архитектуры, а также гостиничных комплексов и гостевых домов. На улице Ленина от пересечения с западным объездом города до дома № 65 отремонтировали не только покрытие проезжей части протяжённостью около 2 км, но и выполнили обустройство отремонтированного участка дороги. На двух автобусных остановках установили новые павильоны, на четырёх остановках выполнили устройство основания из тротуарной плитки, установили лавочки и урны. Кроме этого, заменили светофорный объект на перекрёстке улиц Ленина и Кремлёвская, устроили пешеходные переходы и нанесли разметку. На 2022 год запланирован ремонт второй части улицы Ленина.Самым масштабным в регионе проектом в рамках дорожного нацпроекта можно назвать строительство Рпенского проезда, которое второй год ведётся во Владимире. В текущем году основные силы строители направили на укрепление грунта основания будущей городской магистрали, а также приступили к возведению моста через реку Рпень.Фото: avo.ru/novosti