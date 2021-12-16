В Коврове пожарным удалось спасти собаку, которая была уже без сознания. Около полудня 15 декабря ковровские огнеборцы получили сообщение о пожаре в частном жилом доме на улице Толстого. На

В Коврове пожарным удалось спасти собаку, которая была уже без сознания. Около полудня 15 декабря ковровские огнеборцы получили сообщение о пожаре в частном жилом доме на улице Толстого. На место выдвинулись 8 спасателей на 2 спецмашинах. Открытого огня внутри дома не наблюдалось, но было сильное задымление – на чердаке горела проводка. Звенья газодымозащитной службы приступили