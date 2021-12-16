Пёс едва не погиб на пожаре, который случился 15 декабря в частном доме на улице Толстого в...

Пёс едва не погиб на пожаре, который случился 15 декабря в частном доме на улице Толстого в Коврове.В соцсетях пишут, что на этом пожаре был пострадавший, и если бы не помощь пожарных, он мог бы погибнуть. Во время тушения пожарные Евгений Махотин, Максим Гогев и Алексей Швецов обнаружили в доме питбуля и черепаху. Собака была без сознания.Чтобы вернуть питбуля к жизни, спасатели использовали дыхательный аппарат. Когда пострадавшее животное начало самостоятельно дышать, пожарные отпоили его водой и укрыли пледом, оставив под наблюдением соседей дожидаться хозяина.А черепаха, по словам пожарных, в реанимации не нуждалась. Рептилию после тушения пожара отнесли обратно в дом.Видео: "Подслушано Ковров"