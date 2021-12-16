Установлено почти 30 тысяч элементов.

На обходе Владимира вдоль трассы М-7 установили противоослепляющие экраны, которые призваны повысить безопасность дорожного движения. Об этом рассказали в ФКУ Упрдор «Москва - Нижний Новгород».Протяжённость конструкций с 184 по 222 километры превысила 19,5 км.«Элементы предотвращают ослепление водителей встречным светом фар ночью. Их монтаж обычно выполняют на многополосных автомагистралях с разделительной полосой, где отсутствует освещение», - рассказали дорожники.Ограждения представляют из себя щитки высотой 90 на 22 сантиметра со светоотражающими катафотами. Свет блокируется под углом до 18°.