Дорожники смонтировали более 29,2 тысяч экранов, предотвращающих ослепление водителей встречным светом фар в ночное время. Почти на 20 километрах участка федеральной автодороги М-7 с 184

Дорожники смонтировали более 29,2 тысяч экранов, предотвращающих ослепление водителей встречным светом фар в ночное время. Почти на 20 километрах участка федеральной автодороги М-7 с 184 километра по 222 (на Южном объезде) установлены противоослепляющие экраны. Они применяются на многополосных автомобильных дорогах с разделительной полосой, где не предусмотрено стационарное электрическое освещение. Конструкция этих элементов обустройства автодороги представляет