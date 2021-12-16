На происшествие выезжали 2 единицы техники и 8 человек личного состава.

В 11-41 15 декабря в Коврове на улице Толстого в доме №25 загорелся чердак. Пожарные спасли питбуля и черепаху.После сигнала о пожаре на место выехали подразделения МЧС. Они сформировали два звена газодымозащитной службы для тушения огня. Пожарные потушили пламя на площади 10 квадратных метров. В результате ЧП пострадала электропроводка. Погибших и пострадавших нет.Во время борьбы с огнём спасатели обнаружили внутри дома собаку, которая была без сознания.«Я ее случайно увидел. Сразу вытащил животное на улицу. Мы начали приводить питбуля в чувство», - рассказал командир отделения ПСЧ №14 Евгений Махотин.Вместе с ним Максим Гогуев и Алексей Швецов обеспечивали подачу свежего воздуха с помощью дыхательных аппаратов. Четвероногая задышала. Пожарные напоили её водой, укрыли пледом. Животное пришло в себя, начало рычать и пытаться встать. Пожарные оставили её под присмотром соседей. Из горящего дома они вынесли ещё и черепашку, которую также утеплили одеялом.На происшествие выезжали 2 единицы техники и 8 человек личного состава.