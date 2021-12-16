Во Владимире продолжаются работы по очистке дорог и тротуаров от снега. Ежедневно на улицы...

Во Владимире продолжаются работы по очистке дорог и тротуаров от снега. Ежедневно на улицы областного центра выезжают сотни снегоуборочных комплексно-дорожных машин. Хватает ли этого? Выясняла наша съемочная группа.- Снегоуборка идёт уже месяц! Как это выглядит изнутри сейчас и узнаем.Такой вид из кабины КАМАЗа каждый день наблюдает Олег Михин. На своей "оранжевой красавице" - так водитель ласково называет грузовик, он работает почти 30 лет. Вместе с напарником они чистят дороги и посыпают их пескосоляной смесью, когда днём, а когда и ночью. Работа тяжелая. Но деваться некуда, говорит Олег.Олег Михин, водитель комбинированной дорожной машины:- Машин и народу не хватает, приходится весь город чистить. Есть у нас так называемые "присоедененки" - это дополнительные улицы мкр. Юрьевец, Энергетик, Мостострой. Днём очень трудно. Сами видите, что машины заставлены, снега много сейчас выпало, то есть улицы не успеваем вывозить. Приходится даже по 2 раза снимать, в зависимости от погоды.Основная проблема при уборке - припаркованные на дороге машины. Хорошо, если водители идут на встречу и переставляют свой транспорт...- А есть просто брошенные. То есть надо объезжать. Машина габаритная. И на сугробы сами же наезжаем, разваливаем.В Центре Управления Городскими Дорогами заявляют, что люди и техника сейчас работают круглосуточно, но справиться с таким количеством снега очень сложно. Протяженность дорожной сети Владимира - пятьсот километров.Марина Фалеева, начальник участка механизированной уборки Центра управления городскими дорогами:- Ситуация, конечно сложная. Техника убирает сначала центральные улицы, магистральные, потом второстепенные. Днём мы проходим магистральные и второстепенные, которые проходящие, не тупиковые, а уже ночью дочищаем остальные.А утром повторить эту последовательность еще раз...За сутки коммунальщики вывозят от 3 до 5 тысяч кубометров снега . Это примерно двести самосвалов.- Сегодня работы по очистке города от снега, наледи и снежной каши производят 49 единиц техники и 42 рабочих ручной уборки.Хуже всего во Владимире сейчас расчищены дворы и междворовые проезды...Алексей Пронин, водитель:- Во двор заехал - к клиенту доставки, а выехать не мог, потому что заехал груженый, а обратно пустой я по снегу не могу выехать выехать. Вот сами видите. Если не сможешь подъехать - проще не соваться.Но в мэрии подчеркивают, что за уборку этой территории отвечают уже управляющие компании. Пожаловаться на их работу можно по телефону горячей линии.Артём Яковенко, Семен Карпов. "Вести-Владимир"