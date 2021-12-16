Пассажирами в вагоне станции метро пресечено противоправное деяние.

15 декабря около 18.00 к сотрудникам полиции, дежурившим на платформе станции метро «Полежаевская», обратился гражданин, пояснив, что в поезде находится мужчина, демонстрирующий гранату.Незамедлительно проследовавшие в вагон сотрудники УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве увидели граждан, удерживающих мужчину, который был передан полицейским.Предварительно установлено, что молодой человек, гражданин России, уроженец города Белая Калитва, Ростовской области, 2000 года рождения приобрел муляж гранаты на торговой площадке интернет магазина.В вагоне метрополитена он достал имеющийся при себе муляж гранаты и демонстративно, при других пассажирах, сымитировал приведение его в готовность. Бдительными гражданами были приняты все необходимые меры для задержания злоумышленника и передачи его сотрудникам полиции на станции.При досмотре мужчина предъявил муляж гранаты, и подтвердил, что действительно приобрел его в интернет магазине.Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего инцидента.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве