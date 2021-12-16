Уже несколько лет артистка находится не в лучшей форме

Уже несколько лет артистка находится не в лучшей формеВ 90-е хиты известной в то время певицы Каролины знал практически каждый. В этом году ее легендарному треку "Мама, все окей" исполнилось 25 лет – его до сих пор наизусть помнят многие поклонники творчества артистки. Однако теперь в 53-летней певице непросто узнать ту самую Каролину. Много лет назад Татьяна отказалась от старого репертуара и сменила псевдоним. К тому же, ей пришлось пережить немало трудностей.Жизнь Татьяны Тишинской нельзя назвать простой. В свое время 90-х потеряла супруга, лишилась мамы, несколько лет жила вдали от сына и даже попала в наркологическую клинику. К тому же, об артистке всегда ходили самые разные слухи. СМИ сообщали, что Каролина спилась, подсела на запрещенные вещества и убила своего мужа. Более того, сплетники дважды хоронили Татьяну заживо. В первый раз о том, что исполнительница скончалась, писали в 2005 году. А позже это повторилось снова.В свежем выпуске программы на канале "Россия 1" певица рассказала, что грязные слухи не раз приводили ее в ужас. Артистка поделилась, что ни о каких проблемах с алкоголем и наркотиками не может быть и речи – их у нее никогда не было. По словам Татьяны, в больницу она попала из-за серьезного нарушения сна.Исполнительница начала страдать от проблем после гибели матери – тяжелый период продолжался два года. Знаменитость рассказала, что принимала все подряд и пила транквилизаторы. Однако вместо избавления от нарушений сна Татьяна получила целый список проблем со здоровьем. По словам звезды, она добровольно обратилась в клинику по совету подруги.В свои 53 года певица осталась совсем одна. Артистка не только потеряла мать, но и восемь лет видела своего единственного сына. Артем давно перебрался в Китай и приехал к маме после того, как узнал о ее госпитализации. Кроме того, много лет назад Каролина потеряла любимого супруга.Артему было всего 2,5 года, когда его отца не стало. Михаил погиб дома от руки Сергея – друга семьи. Судя по всему, между пьяными товарищами возникла потасовка. Как рассказала певица, мужчина ударил ее мужа по щеке, но промахнулся и попал в висок. Сергей слезно просил Татьяну его не сдавать, будто Михаил просто ударился головой. Шокированная артистка скрыла настоящего убийцу супруга.Каролина давно оставила в прошлом свой знаменитый псевдоним. Исполнительница продолжает выпускать новые песни и давать концерты, но теперь делает это под другим именем. Все эти годы звезды выступала под фамилией Тишинская, которую придумал Михаил Круг еще в нулевых.