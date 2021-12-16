На улице, под окнами одной из квартир, полицейскими была обнаружена подушка, в которой находилось 50 свертков с неизвестным веществом...

«Сотрудники службы участковых уполномоченных полиции ОМВД России по Таганскому району задержали мужчину, подозреваемого в попытке сбыта наркотического средства – гашиша.В территориальный отдел полиции поступила информация о том, что в квартире одного из домов на Большой Калитниковской улице происходит незаконный оборот наркотических средств.По данному адресу незамедлительно прибыли полицейские. На улице, под окнами одной из квартир, ими была обнаружена подушка, в которой находилось 50 свертков с неизвестным веществом, общим весом брутто 422,3 грамма. Согласно справке об исследовании части изъятого материал является наркотическим средством – гашишем.Полицейские в данной квартире задержали подозреваемого. Им оказался 29-летний приезжий мужчина. Гражданин рассказал, что наркотические средства предназначались для последующего сбыта. Также в квартире были изъяты электронные весы, пластилин, магниты и изолента для расфасовки наркотиков.Следствием ОМВД России по Таганскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 УК РФ "Приготовление к преступление и покушение на преступление", частью 4 статьи 228.1 "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества". Фигурант данного уголовного дела заключен под стражу», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60