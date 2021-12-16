В последние предновогодние недели многие ломают голову, что же подарить любимому человеку или начальнику так, чтобы оставить о себе наилучшее впечатление. Но многие вещи придуманы до нас, помогая избавить от мучительных поисков и сомнений. Об одной из них, так называемом правиле четырех си, мы и расскажем в этой статье.

В последние предновогодние недели многие ломают голову, что же подарить любимому человеку или начальнику так, чтобы оставить о себе наилучшее впечатление. Но многие вещи придуманы до нас, помогая избавить от мучительных поисков и сомнений. Об одной из них, так называемом правиле "четырех си", мы и расскажем в этой статье.Вряд ли стоит напоминать, что лучшим подарком мужчине на новый год будет коньяк, причем тот, который проверен временем, выдержан в дубовых бочках. В России старейшее коньячное производство расположено в Коктебеле, где с конца позапрошлого века выращивают виноград под ласковым крымским солнцем на склонах потухшего вулкана Кара-Даг. И еще недавно въезд в Коктебель даже украшала ажурная арка с надписью "Страна Коньяков".Допустим, вы даже сделали непростой выбор между 30-летним, 25-летним или 15-летним коктебельским, решив, что ординарные коньяки для торжественного застолья не подойдут. Но чем же дополнить благородный коньяк так, чтобы подарок приобрел особую изысканность? Тут-то и пришло время вспомнить о правиле четырех "си".По удивительному совпадению, что в английском, что во французском языке слова "коньяк", "кофе", "сигара" и "шоколад" начинаются с буквы "си": cognac, coffee, cigar, chocolate. Употребление настоящего качественного коньяка (если мы говорим о коктебельских) это определенного рода церемония, и упомянутое совпадение позволяет запомнить оптимальный набор сопровождающих ее элементов.Начнем с конца: шоколад в качестве дополнения к коньяку берется только горький, с натуральным слегка терпким вкусом, чтобы дополнить и оттенить коньячный букет. Кофе традиционно сопровождает коньячный церемониал, помогая сменить гамму вкусов и взбодриться.Самый сложный момент с сигарами, ведь может случиться так, что человек, для которого вы выбираете подарок, не курит. На самом деле это не столь важно, поскольку сигара с коньяком — это не привычка, а, скорее ритуал, который в своё время был принят в самых благородных домах России и Европы. Причем выбирать сигару лучше отталкиваясь от выдержки коньяка — к более молодым коктебельским с ярко выраженными фруктовыми оттенками в букете больше подойдут бразильские, а с более старыми — исключительно кубинские.Разумеется, если вы — хозяин новогодней вечеринки, то, выбирая коньяк в качестве основного напитка вечера, без остальных трех "си" вам не обойтись. А вот если вас позвали в гости, то вполне уместно будет сопроводить бутылку коктебельского в подарочной упаковке каким-то одним "си", приложив плитку дорогого шоколада, пакетик зернового кофе крафтовой обжарки, или ароматную сигару.