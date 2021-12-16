С 17 декабря во Владимирском драмтеатре откроется самый крупный в регионе пункт вакцинации от коронавируса.
С 17 декабря во Владимирском драмтеатре откроется самый крупный в регионе пункт вакцинации от коронавируса. Он будет работать с 7 утра до 22 часов в холле первого этажа. Доступ будет открыт через центральный вход.
Как уточнил ио директора департамента здравоохранения Артём Осипов, на малой сцене продолжат ставить спектакли.
«Если человек будет приходить на прививку не один, а с друзьями, то всей компании будут давать контрамарки. Мы определимся, с каким количеством близких надо прийти, чтобы все они получили билеты, и дополнительно об этом сообщим», – сказал глава облздрава.
Работать в самом большом в области прививочном пункте будет «сборная команда» медиков из пяти поликлиник города Владимира. В помощь к ним дадут волонтёров-медиков.