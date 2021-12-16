С 17 декабря во Владимирском драмтеатре откроется самый крупный в регионе пункт вакцинации от коронавируса.

С 17 декабря во Владимирском драмтеатре откроется самый крупный в регионе пункт вакцинации от коронавируса. Он будет работать с 7 утра до 22 часов в холле первого этажа. Доступ будет открыт через центральный вход.Как уточнил ио директора департамента здравоохранения Артём Осипов, на малой сцене продолжат ставить спектакли.«Если человек будет приходить на прививку не один, а с друзьями, то всей компании будут давать контрамарки. Мы определимся, с каким количеством близких надо прийти, чтобы все они получили билеты, и дополнительно об этом сообщим», – сказал глава облздрава.Работать в самом большом в области прививочном пункте будет «сборная команда» медиков из пяти поликлиник города Владимира. В помощь к ним дадут волонтёров-медиков.