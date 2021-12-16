Прокуратура Судогодского района провела проверку соблюдения ООО «Единый расчетно-информационный...

Прокуратура Судогодского района провела проверку соблюдения ООО «Единый расчетно-информационный центр Владимирской области» требований жилищного законодательства при взимании с граждан платы за потребленные коммунальные ресурсы.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, ООО «ЕРИЦ Владимирской области» обладает статусом платежного агента на территории региона и осуществляет деятельность по начислению и сбору платежей с физических лиц – абонентов за жилищно-коммунальные услуги, на основании заключенных агентских договоров с предприятиями ЖКХ.Их анализ показал, что в них содержится условие о том, что агент обязан организовать прием платежей от собственников за оказанные услуги через кассы банков, почты, приемные пункты агента.В нарушение требований законодательства обществом прием наличных денежных средств в пунктах приема, расположенных на территории Судогодского района, не организован, соответственно, наличные денежные средства к оплате не принимаются.По результатам проверки прокуратурой района главному управляющему директору ООО «ЕРИЦ Владимирской области» внесено представление.