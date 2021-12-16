Прокуратура Судогодского района провела проверка соблюдения ООО «Единый расчетно-информационный центр Владимирской области» требований жилищного законодательства при взимании с граждан

Прокуратура Судогодского района провела проверка соблюдения ООО «Единый расчетно-информационный центр Владимирской области» требований жилищного законодательства при взимании с граждан платы за коммуналку. Как установило надзорное ведомство, агент обязан организовать прием платежей от собственников за оказанные услуги через кассы банков, почты, приемные пункты. Но в пунктах према Судогодского района прием наличных денег оказался не организован. В