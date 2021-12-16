Девушка 2003 года рождения была включена в муниципальный список детей-сирот, которые подлежат обеспечению жильем, но год заканчивается, а квартира ею так не получена

В ходе проверки исполнения жилищного законодательства Ковровской городской прокуратурой был выявлен факт нарушения прав ситроты. Девушка 2003 года рождения, оставшись в детском возрасте без попечения родителей, до сих пор не получила жилье, положенное по закону сиротам.Администрацией Ковровского района она была включена в муниципальный список детей-сирот, которые подлежат обеспечению жильем, но год заканчивается, а квартира ею так не получена. Поэтому ковровский прокуроро обратился с иском в суд.Суд удовлетворил требование обязать администрацию Ковровского района обеспечить девушку благоустроенным жилым помещением специализированного жилищного фонда по договору найма. Прокуратура проследи за выполнение решения суда.