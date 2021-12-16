Росреестр ввел в эксплуатацию две государственные информационные системы, которые станут основой для построения и развития Национальной системы пространственных данных Российской ..

Росреестр ввел в эксплуатацию две государственные информационные системы, которые станут основой для построения и развития Национальной системы пространственных данных Российской Федерации. Это государственная информационная система ведения Единой электронной картографической основы (ГИС ЕЭКО) и Федеральный портал пространственных данных (ГИС ФППД).Системы созданы подведомственным Росреестру ФГБУ «Центр геодезии, картографии и пространственных данных» в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».«Введенные в эксплуатацию информационные системы - основа для создания государственной цифровой геоплатформы и базовых сервисов на ее основе. Они предоставят необходимый функционал и сервисный инструментарий, с помощью которых органы власти, бизнес и граждане смогут оперативно получить доступ к ЕЭКО и материалам и данным Федерального портала пространственных данных. Это важнейший шаг на пути создания Национальной системы пространственных данных, которая позволит получать комплексные сведения о земле и недвижимости в режиме «одного окна», обеспечит эффективное развитие территорий и оказание качественных государственных услуг для людей. Уже сегодня посредством ГИС ЕЭКО и ГИС ФППД органы государственной власти и муниципалитеты получат геоинформационную поддержку при принятии решений в сфере управления территориями и предоставления услуг населению», - сообщил руководитель Росреестра Олег Скуфинский.ЕЭКО представляет собой совокупность пространственных данных о всей территории России. По сути, создание ЕЭКО – это переход на отечественную юридически значимую подложку с метрически точными пространственными данными. В настоящее время она готова на 36,5% (плановое значение показателя на 31.12.2021 – 37,3%). С помощью ЕЭКО можно будет получать различную тематическую информацию (об инфраструктуре, населении, природе и т.д.), а также проводить мониторинг хозяйственной деятельности.В федеральный фонд пространственных данных включаются пространственные данные и материалы, полученные в ходе геодезических и картографических работ.«Через личный кабинет ГИС ФППД реализованы возможности для подачи заявления о предоставлении пространственных данных и материалов, содержащихся в ФФПД, сведений ЕЭКО и пространственных метаданных.Пользователь портала может производить расчет стоимости и осуществить оплату по заявлению, получить доступ к сведениям, подлежащим представлению с использованием координат», - сообщила директор ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД» Татьяна Турчанова.В свою очередь, ГИС ЕЭКО позволяет создавать, обновлять и осуществлять мониторинг актуальности сведений единой электронной картографической основы и предоставлять ее всем заинтересованным лицам в различных форматах. В основе ГИС ЕЭКО лежит геоинформационная платформа, включённая в реестр программного обеспечения российского происхождения Минкомсвязи России.Предполагается, что к 2023 году пространственные данные из ГИС ЕЭКО будут использовать 30 федеральных и 50 региональных органов исполнительной власти, а доля заявлений о предоставлении материалов федерального фонда пространственных данных, поступивших через ГИС ФППД, составит 90%.«Сегодня одним из ключевых мероприятий в рамках стратегии Росреестра является создание единой цифровой платформы «Национальная система пространственных данных». Первым шагом стала реализация эксперимента по Единому ресурсу о земле и недвижимости. С учетом новых вызовов и клиентских запросов мы должны обеспечить доступность открытых пространственных данных о земле и недвижимости из различных информационных систем. Для этого необходимо объединить в единое платформенное решение такие данные. Создание и ввод в эксплуатацию ГИС ЕЭКО и ГИС ФППД ещё один элемент этой системы. Это результат комплексной работы по развитию отрасли геодезии и картографии. Мы поэтапно реализуем Концепцию цифровой трансформации ведомства. Создаём единую среду разработки, к этой задаче мы приступим в 2022 году, согласно плану», - заявила заместитель руководителя Елена Мартынова.С учетом новых вызовов разрозненные данные из различных информационных систем должны быть объединены в единое платформенное решение, которым станет создание Национальной системы пространственных данных. Официальный адрес ГИС ФППД - https://portal.fppd.cgkipd.ru/ Подробно ознакомиться с услугами и сервисами, предоставляемыми с использованием систем, можно в разделе «О портале».