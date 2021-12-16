От введения в строй газопровода в Киржачском районе до встречи с партийным активом. С рабочим...

От введения в строй газопровода в Киржачском районе до встречи с партийным активом. С рабочим визитом в регионе сегодня побывал Андрей Турчак, секретарь Генсовета "Единой России", первый заместитель председателя Совета Федерации. Все подробности визита - в нашем репортаже.Символичная передача эстафеты. 21 километр. Сеть, которая изменит жизнь тысяч жителей. Межпоселковый газопровод в Киржачском районе секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак открывает вместе с врио губернатора Владимирской области Александром Авдеевым и главой "Газпром межрегионгаза" Сергеем Густовым.Новый газопровод связал Киржач и пять деревень. Полутино, Трохино, Акулово, Тельвяково и Новосёлово.Голубое топливо получат свыше 600 домовладений, а также котельная, которая снабжает теплом Дом культуры, школу и детский сад в Новосёлове. В планах - газификация еще 187 населенных пунктов в 16 муниципальных образованиях. Андрей Турчак отметил высокие темпы региона.Андрей Турчак, секретарь Генерального совета партии "Единая Россия":- Динамика по программе очень хорошая, она хорошая в целом по стране и по Владимирской области, в частности. 28 тысяч домовладений по региону могут быть социально догазифицированы, причем на сегодняшний день почти 10 тысяч заявок собрано с населения.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:- Это даст возможность и другим людям планировать свою жизнь. Это позволит людям строиться на сельской территории, позволит более активно работать над такой программой, как "Комплексное развитие сельских территорий Владимирской области".Совещание, посвященное газификации области, прошло на базе НИИ "Генериум" в Петушинском районе. Согласно программе газоснабжения и газификации инвестиции в эту стратегическую сферу составят свыше 8 с половиной миллиардов рублей. План на 22-й - ещё 7 межпоселковых газопроводов. Социальными льготами по подведению газа за последние 4 года воспользовались более двух с половиной тысяч жителей региона.А это встреча Андрея Турчака с партийным активом "Единой России". В зале - ведущие политики региона. Секретарь Генсовета партии высоко оценил работу регионального отделения за последние 3 года. Поблагодарил за достойный результат на выборах. Главу области Александра Авдеева Андрей Турчак представил как исполняющего полномочия секретаря реготделения. Отметив: кадровое решение позволит ещё более эффективно реализовывать народную программу "Единой России". Особые слова благодарности Владимиру Киселёву. За работу на посту лидера единороссов области.Андрей Турчак, секретарь Генерального совета партии "Единая Россия":- Владимир Николаевич никуда из нашей обоймы не уходит. Мы с Александром Александровичем это обсуждали. В ближайшее время пройдёт конференция Владимирского регионального отделения, на которой Александр Александрович, я уверен, при вашей поддержке избавится от приставки «ио». Владимир Николаевич в Президиуме регионального политсовета и в качестве одного из заместителей Александра Александровича продолжит свою работу.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:- Здесь не партизанский отряд. Это абсолютно чётко работающая регулярная армия, которая способна выполнять любые задачи, которые поставлены Президентом страны, которые являются основной магистральной линией партии "Единая Россия".По словам врио губернатора Александра Авдеева, вместе партийцам предстоит решить множество задач. Главная из которых - развитие региона. Жителям области нужны реальные дела и реальный результат.Мария Платанюк, Александр Сыпченко, Андрей Синягин. "Вести-Владимир"