Сегодня во Владимире засиял новый арт-объект - лев. Его зажгли с наступлением...

Сегодня во Владимире засиял новый арт-объект - лев. Его зажгли с наступлением сумерек.Шестиметровый гигант появился возле Дома Дружбы. И выполнен он в виде символа города - стоит на задних лапах. На голове - корона. Царь зверей держит крест - точно как на гербе Владимира. Особенно хорошо золотой зверь гармонирует с синими звездами на деревьях при входе на Пушкинский бульвар. Так что у владимирцев и гостей города появился еще один повод для предновогоднего снимка.