Наследница сатирика предпочитает не рассказывать, что происходит в ее личной жизни на самом деле

Наследница сатирика предпочитает не рассказывать, что происходит в ее личной жизни на самом делеИзвестный сатирик Михаил Задорнов скончался в 2017 году после продолжительной болезни. У писателя осталась взрослая дочь Елена, которую он предпочитал растить подальше от глаз поклонников. Особенно пристальное внимание девушка привлекла уже после кончины своего знаменитого отца, когда снялась в нескольких передачах, посвященных его памяти. Несмотря на то, что наследница Задорнова ведет довольно скромный образ жизни, к ней по-прежнему приковано пристальное внимание общественности.Михаил Николаевич стал отцом уже после 40 лет. Его дочь Елена появилась на свет в 1990 году. С матерью девочки, рижанкой Еленой Бомбиной, сатирик познакомился будучи женатым человеком. Десять лет мужчина разрывался между новой возлюбленной и супругой Велтой, но все-таки женился на той, которая подарила ему единственное дитя.Задорнов стал любящим и заботливым отцом для дочки. В жизни Елены были и сказки на ночь, и путешествия, и трогательные сувениры из детства на память, которые бережно собирал ее родитель. К тому же, благодаря влиятельному отцу перед девушкой были открыты все дороги.После окончания школы наследница писателя поступила в ГИТИС, но вскоре поняла, что не создана для актерской профессии. Высшее образование дочка Задорнова получила в Мальте, отучившись на социолога и антрополога. Несмотря на то, что девушка решила не связывать жизнь с карьерой актрисы, одна роль в ее жизни все-таки была. Несколько лет назад Елена снялась в комедии "Однажды в Америке, или Чисто русская сказка", снятой по сценарию ее покойного отца.Сейчас наследнице писателя 31 год. Она талантлива не только в поэзии, но и в живописи. Девушка зарабатывает на хлеб продажей собственных картин, занимается организацией мероприятий и живет на Мальте. В программе на канале НТВ Задорнова признавалась, что не может похвастаться большим достатком, но многого ей и не нужно.Долгое время о личной жизни Елены было практически ничего не известно. Девушка упоминала о мимолетном романе с мальтийцем и встречалась с актером Игорем Скрипко, однако замуж . Весной этого года Задорнова опубликовала снимок в свадебном платье, но только сейчас явила миру своего спутника.Елена поделилась с подписчиками в "Инстаграм" фотографией с бородатым и длинноволосым возлюбленным и подписала кадр стихотворением. "Прошёл лишь Год – Они Женаты... И ждут их Первенца, что в Юбке", – написала Задорнова.Сложно сказать, можно ли воспринимать эти строчки, как попытку дочери сатирика намекнуть фолловерам на свою беременность. Ведь этой весной у девушки в аккаунте уже появлялся загадочный снимок. На фото Елена стояла , глядя на спящего младенца. Поклонники предположили, что наследница писателя стала мамой, но она предпочла никак не комментировать догадки.