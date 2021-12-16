Согласовав покупку с незнакомцем, сын заявителя перевел ему на банковский счет 1 миллион рублей, которые одолжил отец, но транспортное средство ему так и не было доставлено...

Оперуполномоченные ОМВД России по району Некрасовка задержали ранее судимого 52-летнего мужчину по подозрению в мошенничестве.Предварительно установлено, что 65-летний житель столицы по рекомендации своего приятеля обратился к незнакомому гражданину с просьбой перед покупкой осмотреть автомобиль, объявление о продаже которого нашел в Интернете его сын. Родственник заявителя и сам пенсионер временно находились за пределами города и не имели возможности сделать это самостоятельно.Согласовав покупку с незнакомцем, сын заявителя перевел ему на банковский счет 1 миллион рублей, которые одолжил отец. Однако в дальнейшем транспортное средство ему так и не было доставлено, а получивший деньги гражданин перестал выходить на связь.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на улице Корнейчука. Похищенными денежными средствами злоумышленник распорядился по своему усмотрению.По данному факту следственным отделом ОМВД России по району Некрасовка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18