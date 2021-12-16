Во время потасовки один из подозреваемых незаметно вытащил из кармана брюк своего оппонента мобильный телефон, после чего злоумышленники сели в чужой автомобиль и покинули место происшествия...

«Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Люблино совместно с сотрудниками патрульно-постовой службы полиции задержали двоих мужчин по подозрению в краже мобильного телефона и угоне автомобиля.Предварительно установлено, что злоумышленники во дворе жилого дома на Совхозной улице подошли к припаркованному автомобилю и попросили у водителя, который находился в салоне с приятелем, мобильный телефон якобы для звонка. Мужчина ответил отказом. В результате между гражданами произошел конфликт, переросший в драку. Во время потасовки один из подозреваемых незаметно вытащил из кармана брюк своего оппонента мобильный телефон, после чего злоумышленники сели в чужой автомобиль и покинули место происшествия. Потерпевшие обратились в полицию.В ходе патрулирования сотрудники патрульно-постовой службы полиции на Ставропольской улице задержали подозреваемых – 26-летнего и 31-летнего безработных приезжих. Автомобиль и мобильный телефон изъяты и возвращены законным владельцам.Следственным отделом ОМВД России по району Люблино возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 158 УК РФ "Кража" и частью 2 статьи 166 УК РФ "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения". В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18