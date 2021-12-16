Электронный портал помогает всем гражданам, минуя длинные очереди, быстро и без проблем в любое время суток получить государственные услуги...
Отдел по вопросам миграции УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве напоминает гражданам, что получение государственных услуг в сфере миграции через электронный портал – самый простой и экономичный способ получения необходимых документов.
Портал Госуслуги обеспечивает простой и удобный доступ к сведениям о государственных и муниципальных услугах в Российской Федерации. Одна из основных задач – упрощение в получении личных документов. Электронный портал помогает всем гражданам, минуя длинные очереди, быстро и без проблем в любое время суток получить государственные услуги.
При подаче заявления в электронном виде на Едином портале государственных услуг (www.gosuslugi.ru) граждане в личном кабинете могут отслеживать статус своего заявления, знакомиться с информацией о ходе предоставления услуг или задать интересующий вопрос. Кроме того, для пользователей интернет-ресурса предусмотрена 30-процентная скидка на оплату госпошлины.
При оплате штрафов ГИБДД через Единый портал скидка составляет 50%. Соответственно, гражданин оплачивает только 50% от общего размера штрафа по линии ГИБДД.
Регистрация на портале Госуслуг позволит вам:
- зарегистрировать автотранспорт;
- получить водительское удостоверение;
- оплатить штрафы ГИБДД онлайн;
- оформить паспорт гражданина Российской Федерации;
- получить загранпаспорт нового образца;
- получить удостоверение частного охранника;
- получить лицензию на оружие;
- подать заявление для получения справки о наличии (отсутствии) судимости и многое другое.
Пресс-служба УВД по ЦАО
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