Электронный портал помогает всем гражданам, минуя длинные очереди, быстро и без проблем в любое время суток получить государственные услуги...

Отдел по вопросам миграции УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве напоминает гражданам, что получение государственных услуг в сфере миграции через электронный портал – самый простой и экономичный способ получения необходимых документов.Портал Госуслуги обеспечивает простой и удобный доступ к сведениям о государственных и муниципальных услугах в Российской Федерации. Одна из основных задач – упрощение в получении личных документов. Электронный портал помогает всем гражданам, минуя длинные очереди, быстро и без проблем в любое время суток получить государственные услуги.При подаче заявления в электронном виде на Едином портале государственных услуг (www.gosuslugi.ru) граждане в личном кабинете могут отслеживать статус своего заявления, знакомиться с информацией о ходе предоставления услуг или задать интересующий вопрос. Кроме того, для пользователей интернет-ресурса предусмотрена 30-процентная скидка на оплату госпошлины.При оплате штрафов ГИБДД через Единый портал скидка составляет 50%. Соответственно, гражданин оплачивает только 50% от общего размера штрафа по линии ГИБДД.Регистрация на портале Госуслуг позволит вам:- зарегистрировать автотранспорт;- получить водительское удостоверение;- оплатить штрафы ГИБДД онлайн;- оформить паспорт гражданина Российской Федерации;- получить загранпаспорт нового образца;- получить удостоверение частного охранника;- получить лицензию на оружие;- подать заявление для получения справки о наличии (отсутствии) судимости и многое другое.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60